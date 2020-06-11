Dere yatağında mahsur kalan balıklar için seferber oldular
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dere yatağında mahsur kalan balıklar için seferber oldular

Dere yatağında mahsur kalan balıklar için seferber oldular Bodrum'da araçlar geçsin diye dere yatağını kapatıp yol yaptılar, binlerce balık dere yatağında mahsur kaldı Muğla'nın Bodrum ilçesinde ağaçların katledilip, dere yatağının kapatıldığı sitede inceleme yapan Bodrum Belediyesi ekipleri,...

11.06.2020 20:05 | Son Güncelleme: 11.06.2020 20:10

Dere yatağında mahsur kalan balıklar için seferber oldular

Bodrum'da araçlar geçsin diye dere yatağını kapatıp yol yaptılar, binlerce balık dere yatağında mahsur kaldı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde ağaçların katledilip, dere yatağının kapatıldığı sitede inceleme yapan Bodrum Belediyesi ekipleri, dere yatağının diğer tarafında kalan binlerce balığı kurtarmak için seferber oldu.

Akyarlar Mahallesi'nde çeşit çeşit kurbağa ve balık türüne ev sahipliği yapan ve vatandaşlar tarafından yol yapmak amacıyla toprak dökülerek kapatılan dere yatağı Bodrum Belediyesi'nin müdahalesiyle tekrar açıldı. Bodrum Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Tarımsal İşler Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleşen çalışmada ilk olarak kurumak üzere olan azmağın bir bölümüne su takviyesi yapıldı. Doğal yapısı bozulan azmak eski haline döndürüldü. Alttan bir su kaynağı ile beslenen ve kendi içinde bir ekosistemi olan sazlık alanın bir bölümüne dökülen toprak yığını iş makineleri tarafından kaldırıldı. Çalışmalar sırasında belediyenin su ürünleri mühendisi de hazır bulundu. Dereye yatağının toprakla kapatarak denize giden akarsuyu ekipler tarafından tekrar açıldı. Toprak döküldüğü esnada suyun diğer tarafında kalan balıklar da tekrar denizlerine kavuştu.

Çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, birçok canlıya ev sahipliği yapan lagünün zaman içinde doğal bir habitat haline geldiğini fakat bilinçsiz müdahale ile yok edilmek üzereyken tespit edildiğini belirterek, "Vatandaşlar tarafından yapılan araç yolunun diğer tarafında kalan ve bu tabiatta yaşayan canlılar su azlığından, oksijen yetersizliğinden dolayı bir süre sonra öleceklerdi. Belediyemizce vatandaşlar tarafından yapılan yol yapımı sonrası ikiye ayrılan bölgeye su takviyesi 2-3 metre yüksekten oksijenlendirilerek yapıldı. Daha sonra yol kaldırılarak, canlıların ekosistem bağı eski haline getirildi" dedi.

Dere yatağında mahsur kalan balıklar için seferber oldular

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? Haber
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Haber
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Haber
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı Haber
Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti Haber
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Sağlık Bakanlığı, 13 pilot ilde antikor testi uygulaması başlattı
Sağlık Bakanlığı, 13 pilot ilde antikor testi uygulaması başlattı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Gökçek, ismi duyulmamış şirketin Mansur Yavaş için yaptığı anketin sonucunu paylaştı
Gökçek, ismi duyulmamış şirketin Mansur Yavaş için yaptığı anketin sonucunu paylaştı
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
Market çalışanı, aynı cezayı bir daha ödememek için kendini yakmaya çalıştı
Market çalışanı, aynı cezayı bir daha ödememek için kendini yakmaya çalıştı
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
İstanbul'da yabancı uyruklular, yabancı uyrukluyu gasbetti: Bir kişi ağır yaralı
İstanbul'da yabancı uyruklular, yabancı uyrukluyu gasbetti: Bir kişi ağır yaralı
Muhabir, cinayete kurban giden başbakan hakkında konuşurken canlı yayında bayıldı
Muhabir, cinayete kurban giden başbakan hakkında konuşurken canlı yayında bayıldı
Görevlilerden gizlice kazılan esrarengiz bebek mezarı boş çıktı
Görevlilerden gizlice kazılan esrarengiz bebek mezarı boş çıktı
Premier Lig kulüpleri, koronavirüs nedeniyle 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşayacak
Premier Lig kulüpleri, koronavirüs nedeniyle 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşayacak
Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 383,6 liradan işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 383,6 liradan işlem görüyor
Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi
Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor
Michael Jordan, ekibiyle birlikte katıldığı bir etkinlikte 201 kiloluk balık avladı
Michael Jordan, ekibiyle birlikte katıldığı bir etkinlikte 201 kiloluk balık avladı
Çöpten tekerlekli sandalyesiyle atık toplayan çocuğa Kızılay ekipleri yardım gönderdi
Çöpten tekerlekli sandalyesiyle atık toplayan çocuğa Kızılay ekipleri yardım gönderdi
Kütüphaneye giden genç kıza 'şort' uyarısı: Bir daha böyle gelme, müdür rahatsız oluyor
Kütüphaneye giden genç kıza "şort" uyarısı: Bir daha böyle gelme, müdür rahatsız oluyor
Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir
Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı
Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı
Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı
Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı
Salgın sonrası vatandaşların akın ettiği çeşme! Bidon bidon doldurup götürüyorlar
Salgın sonrası vatandaşların akın ettiği çeşme! Bidon bidon doldurup götürüyorlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Süleyman Soylu Berat Albayrak Fahrettin Koca Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Ferhan Şensoy Şahan Gökbakar
Spor Okan Buruk Semih Özsoy Ahmet Ağaoğlu Hikmet Karaman Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Türk Bakan Ankara Haziran
Şu an buradasınız: Dere yatağında mahsur kalan balıklar için seferber oldular - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 20:10:55. #1.14#
title