Dere yatağında mahsur kalan balıklar için seferber oldular Dere yatağında mahsur kalan balıklar için seferber oldular Bodrum'da araçlar geçsin diye dere yatağını kapatıp yol yaptılar, binlerce balık dere yatağında mahsur kaldı Muğla'nın Bodrum ilçesinde ağaçların katledilip, dere yatağının kapatıldığı sitede inceleme yapan Bodrum Belediyesi ekipleri,...

Dere yatağında mahsur kalan balıklar için seferber oldular

Bodrum'da araçlar geçsin diye dere yatağını kapatıp yol yaptılar, binlerce balık dere yatağında mahsur kaldı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde ağaçların katledilip, dere yatağının kapatıldığı sitede inceleme yapan Bodrum Belediyesi ekipleri, dere yatağının diğer tarafında kalan binlerce balığı kurtarmak için seferber oldu.

Akyarlar Mahallesi'nde çeşit çeşit kurbağa ve balık türüne ev sahipliği yapan ve vatandaşlar tarafından yol yapmak amacıyla toprak dökülerek kapatılan dere yatağı Bodrum Belediyesi'nin müdahalesiyle tekrar açıldı. Bodrum Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Tarımsal İşler Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleşen çalışmada ilk olarak kurumak üzere olan azmağın bir bölümüne su takviyesi yapıldı. Doğal yapısı bozulan azmak eski haline döndürüldü. Alttan bir su kaynağı ile beslenen ve kendi içinde bir ekosistemi olan sazlık alanın bir bölümüne dökülen toprak yığını iş makineleri tarafından kaldırıldı. Çalışmalar sırasında belediyenin su ürünleri mühendisi de hazır bulundu. Dereye yatağının toprakla kapatarak denize giden akarsuyu ekipler tarafından tekrar açıldı. Toprak döküldüğü esnada suyun diğer tarafında kalan balıklar da tekrar denizlerine kavuştu.

Çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, birçok canlıya ev sahipliği yapan lagünün zaman içinde doğal bir habitat haline geldiğini fakat bilinçsiz müdahale ile yok edilmek üzereyken tespit edildiğini belirterek, "Vatandaşlar tarafından yapılan araç yolunun diğer tarafında kalan ve bu tabiatta yaşayan canlılar su azlığından, oksijen yetersizliğinden dolayı bir süre sonra öleceklerdi. Belediyemizce vatandaşlar tarafından yapılan yol yapımı sonrası ikiye ayrılan bölgeye su takviyesi 2-3 metre yüksekten oksijenlendirilerek yapıldı. Daha sonra yol kaldırılarak, canlıların ekosistem bağı eski haline getirildi" dedi.

Kaynak: İHA