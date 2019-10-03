03.10.2019 21:00

Dere yatağında ceset bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dere yatağında erkek cesedi bulundu.

Olay, İnegöl ilçesi Orhaniye mahallesi Kozluca Yolu üzerinde meydana geldi. Dere kenarında gezerken dere yatağında yüzüstü yatan erkek cesedi gören bir kişi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kimliği henüz belirlenemeyen ceset kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA