Dere yatağında 50 bin av tüfeği fişeği bulundu
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Dere yatağında 50 bin av tüfeği fişeği bulundu

HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı arazi arama-tarama faaliyeti sırasında, dere yatağında 50 bin 100 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

09.12.2019 15:29 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:29
Dere yatağında 50 bin av tüfeği fişeği bulundu

HAKKARİ'nin ilçesinde, ekiplerinin yaptığı arazi arama-tarama faaliyeti sırasında, dere yatağında 50 bin 100 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Derecik ilçesinde arazi arama-tarama faaliyeti yapan ekipler, dere yatağında  50 bin 100 adet av tüfeği fişeği ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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