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Son dakika haber... Dere yatağında 3 gün mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Dere yatağında 3 gün mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 3 gün boyunca dere yatağında mahsur kalan bir köpek, çevredeki vatandaşın fark etmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ÇINAR, DİYARBAKIR (İHA) - Dere yatağında 3 gün mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 3 gün boyunca dere yatağında mahsur kalan bir köpek, çevredeki vatandaşın fark etmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Çınar ilçesi Taşönü Mahallesi kırsalında bulunan dere yatağında bir köpeğin olduğunu fark eden çevre sakini, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 3 gün boyunca aynı noktada bitkin şekilde bekleyen köpeği merdiven yardımıyla kurtardı. 3 gün boyunca aç ve susuz olan köpek, çevre sakinleri tarafından kendisine mama ve su verilmesi sonrası doğal ortamına bırakıldı.

Dere yatağından kurtarılan köpek, bir süre sonra gözden kayboldu.

Son dakika haber... Dere yatağında 3 gün mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Son dakika haber... Dere yatağında 3 gün mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Son dakika haber... Dere yatağında 3 gün mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

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