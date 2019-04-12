Dere Yatağına Yuvarlanan Otomobil Hurdaya Döndü: 2 Yaralı

?BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin dere yatağına yuvarlanması sonucu sürücü avukat Seyit Önal (43) ve kuzeni Ercan Önal (47) yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kınık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan gelen ve Bursa'daki akrabalarının düğününe giden avukat Seyit Önal yönetimindeki 06 ED 3944 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak bariyerleri aşıp dere yatağına yuvarlandı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü Seyit Önal ve kuzeni Ercan Önal yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

- Bursa

Kaynak: DHA