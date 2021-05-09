DERE YATAĞINA YUVARLANAN HAYVAN 3 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KURTARILDI
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DERE YATAĞINA YUVARLANAN HAYVAN 3 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE'de yağmur nedeniyle toprağın kayganlaşması sonucu dere yatağına düşen büyükbaş hayvan, itfaiyenin ve köylülerin yardımıyla 3 saat süren çalışma ile kurtarıldı.

DÜZCE'de yağmur nedeniyle toprağın kayganlaşması sonucu dere yatağına düşen büyükbaş hayvan, itfaiyenin ve köylülerin yardımıyla 3 saat süren çalışma ile kurtarıldı.

Olay, Düzce Boğaziçi Beldesi Çayırtarla Mahallesi'nde gece yarısı meydana geldi. Erhan Alemdar'a ait büyükbaş hayvan bahçede otlarken, yağmur nedeniyle kayganlaşan topraktan kayarak yaklaşık 40 metre aşağıdaki dere yatağına düştü. Hayvanın düştüğünü görenler, köy halkından yardım istedi. Köylüler, hayvanın yanına inerek dere yatağından sığ bölgeye çıkardılar. Düşmenin etkisiyle korkan hayvan ayağa kalkamadı. Bunun üzerine itfaiyeye durumu bildiren köylüler, ekipler gelene kadar hayvanın üzerini battaniye ve halılarla örterek vücut ısınını korumaya çalıştı. Bölgeye gelen itfaiye ekibi, hayvanı boynuzlarından bağlayarak vinç yardımıyla dikkatli bir şekilde yukarı çekti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında hayvan sahibi Erhan Alemdar, Korkma, seni kurtaracağız diye seslendi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kurtarılan büyükbaş hayvan yol kenarına çıkarıldı. Bir süre sonra gücünü toplayan hayvan tekrar ayağa kalktıktan sonra dinlenmesi için ahırına götürüldü.

Yaşananları anlatan hayvan sahibi Erhan Alemdar, Derenin dibine düştüğünü gören yengem bize haber verdi. Haber verdikten sonra biz ilk müdahaleyi yaptık, ama hayvan gücünü kaybetmişti. Hayvan kalkmadı. Biz de üzerine halı, battaniye örterek vücut sıcaklığını korumaya çalıştık. İtfaiye ekiplerine haber verdik. Allah razı olsun geldiler. İnşallah itfaiye ile birlikte hayvanı sağ salim çıkarırız dedi.

DERE YATAĞINA YUVARLANAN HAYVAN 3 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KURTARILDI
DERE YATAĞINA YUVARLANAN HAYVAN 3 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KURTARILDI
DERE YATAĞINA YUVARLANAN HAYVAN 3 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KURTARILDI
DERE YATAĞINA YUVARLANAN HAYVAN 3 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KURTARILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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