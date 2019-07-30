Dere yatağına uçan otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı
SAMSUN'da, kontrolden çıkarak dere yatağına uçan otomobilin alkollü sürücüsü Musa A. (61) yaralandı.
SAMSUN'da, kontrolden çıkarak dere yatağına uçan otomobilin alkollü sürücüsü Musa A. (61) yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi, Cemaller Caddesi üzerinde meydana geldi. Musa A. yönetimindeki 55 VA 673 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu dere yatağına uçtu. Yaralanan Musa A., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 2.11 promil alkollü olduğu belirlenen Musa A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi, Cemaller Caddesi üzerinde meydana geldi. Musa A. yönetimindeki 55 VA 673 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu dere yatağına uçtu. Yaralanan Musa A., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 2.11 promil alkollü olduğu belirlenen Musa A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: DHA
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