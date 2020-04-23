Dere yatağına uçan otomobildeki 4'ü ağır 5 kişi yaralandı
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Koçak, Adana, Feke, Güncel, Haber

Dere yatağına uçan otomobildeki 4'ü ağır 5 kişi yaralandı

Dere yatağına uçan otomobildeki 4'ü ağır 5 kişi yaralandıADANA'nın Feke ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin dere yatağına uçması sonucu 4'ü ağır 5 kişi yaralandı.

23.04.2020 04:10 | Son Güncelleme: 23.04.2020 04:11
Dere yatağına uçan otomobildeki 4'ü ağır 5 kişi yaralandı

Dere yatağına uçan otomobildeki 4'ü ağır 5 kişi yaralandı

ADANA'nın Feke ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin dere yatağına uçması sonucu 4'ü ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinden geçen bir otomobil sürücüsü tarafından anayola taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Kaza, gece saatlerinde Tekerli köyü yolunda meydana geldi. Sinan Koçak (30) yönetimindeki 01 ABD 650 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu dere yatağına uçtu. Kazada sürücü Koçak ile otomobildeki Özkan Özcanlı (30), Fatma Altınışık (18), Feyza Kahraman (23) ve Edanur Altınışık (20), yoldan geçen bir sürücü tarafından anayola kadar götürüldü. Burada ambulansa alınan yaralılar, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Fatma Altınışık, Edanur Altınışık, Feyza Kahraman ve Sinan Koçak, Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Dere yatağına uçan otomobildeki 4'ü ağır 5 kişi yaralandı

Kaynak: DHA

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