Dere yatağına otomobil devrildi: 1 ölü
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Mehmet Aslan, Efeler, Aydın, Güncel

Dere yatağına otomobil devrildi: 1 ölü

Aydın'ın Efeler ilçesinde dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

15.03.2020 04:08 | Son Güncelleme: 15.03.2020 04:10
Dere yatağına otomobil devrildi: 1 ölü

Aydın'ın Efeler ilçesinde dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Aslan'ın kullandığı 09 LE 344 plakalı otomobil, Kuyu Mahallesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle dere yatağına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Aslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Aslan'ın naaşı, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Dere yatağına otomobil devrildi: 1 ölü

Kaynak: AA

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Dere yatağına otomobil devrildi: 1 ölü

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