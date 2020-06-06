Dere yatağına kaçak dökülen moloz yığınları temizlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dere yatağına kaçak dökülen moloz yığınları temizlendi

DSİ 22. Bölge Müdürlüğü ekipleri Değirmendere içine kaçak bir şekilde dökülen yaklaşık 200 kamyonluk toprak ve moloz yığınını temizledi.

Dere yatağına kaçak dökülen moloz yığınları temizlendi
06.06.2020 11:47 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:50

DSİ 22. Bölge Müdürlüğü ekipleri Değirmendere içine kaçak bir şekilde dökülen yaklaşık 200 kamyonluk toprak ve moloz yığınını temizledi.

Dere yatağı içine yıllarca kaçak bir şekilde dökülen hafriyat malzemesi suyun akışını engellediği gibi, içinde barındırdığı atıklar nedeniyle de Değirmendere'yi kirletiyordu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 2 Nolu Bostancı Muhtarı Hüseyin Kadı, temizlik çalışmasını yürüten DSİ 22. Bölge Müdürlüğü'ne desteklerinden dolayı da Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e teşekkür etti. Yaklaşık 30 yıllık sorunun çözüldüğünü dile getiren Muhtar Kadı, vatandaşları da dere kenarında tarla yapmamaları konusunda da uyardı. Dere yatağında tarlaların yanında farklı amaçlarla kullanılan birtakım yapıların inşa edildiğini belirten Kadı, hepsinin en erken zamanda ortadan kaldırılacağını söyledi.

Yasak olmasına rağmen dere yatağına yıllarca kamyonlarla moloz ve toprak döküldüğünü belirten Kadı "Dere yatağı içindeki devasa hafriyat yığınının temizlenmesiyle birlikte Değirmendere hak ettiği görünümü kavuştu. Hafriyattan dolayı yaz aylarında çok yoğun bir şekilde sinekler ürüyordu. Gerçekten de çok sağlıksız bir ortam vardı. Yasak olmasına rağmen yıllarca buraya kamyonlarla moloz ve toprak döktüler. İçler acısı bir durum vardı. Temizlendiği için gerçekten çok mutluyuz. Başta DSİ 22. Bölge Müdürlüğü olmak üzere desteklerinden ötürü Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu ile Ortahisar Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç'e teşekkürlerimi iletiyorum. Hafriyatın temizlenmesi için gerçekten büyük mücadele verdiler. Değirmendere artık özgür bir şekilde akıyor. Vatandaşlarımızı dere kenarına ve yatağına tarla ve baraka yapmamaları konusunda uyarıyoruz. Sel ve su taşkınlarında can kaybı yaşanmaması için biran önce tarlaları ve bu barakaları kaldıracağız" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok Haber
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu Haber
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı Haber
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi Haber
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı Haber
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi Haber
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında eşlerini kaybeden 4 kadın, katillerin idamını istedi
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında eşlerini kaybeden 4 kadın, katillerin idamını istedi
Malatyalı hoca, canlı yayında 'Allah 'ol' der oluverir' dediği sırada sallanmaya başladı
Malatyalı hoca, canlı yayında "Allah 'ol' der oluverir" dediği sırada sallanmaya başladı
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
'İntihar etti' denilen Aleyna'nın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
"İntihar etti" denilen Aleyna'nın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
Elinde bıçakla, kanlar içinde sokak sokak kendisini bıçaklayan şahsı aradı
Elinde bıçakla, kanlar içinde sokak sokak kendisini bıçaklayan şahsı aradı
Son Dakika: İdlib'de zırhlı ambulansa hain saldırı: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı
Son Dakika: İdlib'de zırhlı ambulansa hain saldırı: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı
Sırp futbolcu Katai, eşinin ırkçı paylaşımı nedeniyle LA Galaxy'den kovuldu
Sırp futbolcu Katai, eşinin ırkçı paylaşımı nedeniyle LA Galaxy'den kovuldu
Son Dakika: Malatya'daki depremin ardından Vali'den ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yok
Son Dakika: Malatya'daki depremin ardından Vali'den ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yok
Son Dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Barcelona ile nikah tazelemeye hazırlanan Messi, sözleşmesine iptal maddesi koydurmak istiyor
Barcelona ile nikah tazelemeye hazırlanan Messi, sözleşmesine iptal maddesi koydurmak istiyor
Bilim Kurulu Üyesi Turan: Virüsün denizde canlı kalma ihtimali düşük
Bilim Kurulu Üyesi Turan: Virüsün denizde canlı kalma ihtimali düşük
15 yaşındaki kıza ve 5 kadına fuhuş yaptıran 9 şüpheli gözaltına alındı
15 yaşındaki kıza ve 5 kadına fuhuş yaptıran 9 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etti
Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü
Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü
Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğuna oturan Işıl Reçber'in kazanacağı ücret dudak uçuklattı
Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğuna oturan Işıl Reçber'in kazanacağı ücret dudak uçuklattı
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı
Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi
Defne Samyeli, Baran Tınaz ve Deren Talu aşkına onay verdi
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti
Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Rüştü Zorlu Adnan Menderes Fahrettin Altun Enis Berberoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Kenan Doğulu Burak Özçivit Haldun Dormen
Spor Falcao Ali Koç Metin Oktay İlhan Cavcav Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kadın Malatya Pütürge Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Dere yatağına kaçak dökülen moloz yığınları temizlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 11:51:02. #1.15#
title