Dere yatağına giren köpekleri itfaiye kurtardı
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Dere yatağına giren köpekleri itfaiye kurtardı

13.02.2021 16:52 | Son Güncelleme: 13.02.2021 16:56
Dere yatağına giren köpekleri itfaiye kurtardı

İZMİT'te, itfaiye ekipleri dere yatağına giren 2 köpeği kurtardı.

İZMİT'te, itfaiye ekipleri dere yatağına giren 2 köpeği kurtardı. İtfaiyeciler, ıslanan köpekleri kurulayıp besledi. 

Körfez Mahallesi'nde Kumla deresinde 2 köpeğin mahsur kaldığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri merdivenle dere yatağına indi. Suda ıslanan ve korkan köpekleri önce sakinleştiren itfaiye erleri, daha sonra onları kucaklayarak çıkardı. Soğuk havada hastalanmamaları için kurulayan ekipler, itfaiye aracındaki köpek maması ile onları besleyip, doğal ortamına bıraktı.

 


Dere yatağına giren köpekleri itfaiye kurtardı
Dere yatağına giren köpekleri itfaiye kurtardı
Dere yatağına giren köpekleri itfaiye kurtardı
Dere yatağına giren köpekleri itfaiye kurtardı
Dere yatağına giren köpekleri itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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