Dere yatağına ekili 182 kök kenevir ele geçirildi
Elazığ'ın Palu ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda dere yatağına ekili 182 kök kenevir ele geçirildi.
18.08.2020 12:55 | Son Güncelleme: 18.08.2020 14:04
Elazığ'ın Palu ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda dere yatağına ekili 182 kök kenevir ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında araziye yasa dışı Hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisi üzerine operasyon başlattı.
Operasyon kapsamında bölgede arazi taraması yapan ekipler, kırsaldaki bir dere yatağında ağaç ve çalıların arasına gizlenmiş vaziyette ekili 182 kök kenevir ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA