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Dere yatağına düşen yavru ayı için seferber oldular

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel
Dere yatağına düşen yavru ayı için seferber oldular

BURSA'nın İnegöl ilçesinde dere yatağına yuvarlanan yavru ayı; belediye, jandarma ve orman ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarılıp, tedaviye alındı.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde dere yatağına yuvarlanan yavru ayı; belediye, jandarma ve orman ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarılıp, tedaviye alındı.

İnegöl'deki Mezit-11 bölgesinde, ayağından yaralanmış yavru bir ayı, dere kenarında görüldü. Bölge trafik ekipleri tarafından durumun İnegöl Belediyesi'ne bildirilmesiyle, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgeye ulaştı. Yaralı ayı için Jandarma Hayvan Durum İzleme ile Orman Genel Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri bölgeye geldi. Yağmur altında, önce ayıya ulaşan ekipler, ardından dikkatle yanına yaklaşıp yarasını kontrol etti. Ayı, ekiplerin uzun uğraşları sonucu düştüğü yerden çıkarıldı. Tedavisinin yapılması için Orman Genel Müdürlüğü'ne götürülen ayının iyileştikten sonra yeniden doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.


Dere yatağına düşen yavru ayı için seferber oldular

Dere yatağına düşen yavru ayı için seferber oldular

Dere yatağına düşen yavru ayı için seferber oldular

Dere yatağına düşen yavru ayı için seferber oldular

Dere yatağına düşen yavru ayı için seferber oldular

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Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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