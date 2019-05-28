Dere yatağına düşen sokak köpeği, kurtarıldı
TOKAT'ta dereye düşen sokak köpeği, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
TOKAT'ta dereye düşen sokak köpeği, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kent merkezinden geçen Behsat Deresi yatağına düşen sokak köpeğinin mahsur kaldığını gören çevre sakinleri, Tokat Belediyesi Hayvan Barınağı ekiplerine haber verdi. Ekipleri gören köpek, korkarak köprünün altına kaçtı. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda görevliler, sokak köpeğini yakalayarak kurtardı.
Hayvan, tedavisi için Tokat Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.
- Tokat
Kaynak: DHA
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