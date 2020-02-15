Dere yatağına düşen otomobildeki sürücü yaralandı
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Dere yatağına düşen otomobildeki sürücü yaralandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, dere yatağına düşen otomobildeki sürücü hafif yaralandı.

15.02.2020 23:51 | Son Güncelleme: 15.02.2020 23:56
Dere yatağına düşen otomobildeki sürücü yaralandı

'nın ilçesinde, dere yatağına düşen otomobildeki sürücü hafif yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, saat 21.30 sıralarında Kum Mahallesi Obalar kavşağında meydana geldi. Rıza P. idaresindeki 07 ACG 006 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle Gavur deresine düştü. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kaza yerine gelen polis ekipleri Rıza P.'yi araç içinden çıkardı. Sürücü Rıza P. tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise kurtarıcı yardımıyla dere yatağından çıkarıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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