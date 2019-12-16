Dere yatağına düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
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Dere yatağına düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde dere yatağına düşen köpek, itfaiye ekibince kurtarıldı.

16.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:50
Dere yatağına düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
KOCAELİ'nin ilçesinde dere yatağına düşen köpek, itfaiye ekibince kurtarıldı. 

Körfez Yeni Yalı Mahallesi'nde, gece geç saatlerde dere yatağına düşen köpeğin sesini duyanlar itfaiyeye verdi. Dere yatağına merdivenle inen ekip, sakinleştirdiği köpeği kucağına alarak yukarı çıkardı. Aç kalan köpeğe su ve mama verip başında bekleyen itfaiye ve zabıta ekipleri, beslediği köpeği daha sonra hayvan barınağına teslim etti.


- Kocaeli
Kaynak: DHA
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