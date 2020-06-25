Dere yatağına düşen kediyi itfaiye kurtardı
Havza ilçesinde dere yatağına düşen sokak kedisini itfaiye ekibi kurtardı.
25.06.2020 14:05 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:54
Havza ilçesinde dere yatağına düşen sokak kedisini itfaiye ekibi kurtardı.
İlçe merkezinden geçen Hacı Osman Deresi yatağına bir kedinin düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliğine bağlı ekip sevk edildi.
Ekiplerin uğraşı sonucu sakat olduğu anlaşılan kedi kurtarıldı.
Hayvanseverlerin karnını doyurduğu kedi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havyan Barınağına götürülmek üzere Havza Belediyesi Veteriner Hizmetleri birimine teslim edildi.
Kaynak: AA