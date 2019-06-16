Dere yatağına düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dere yatağına düşen kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Kavaklık Mahallesi Çayır Sokak'ta dere yatağında kedi yavrusunun mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, merdivenle dere yatağına inerek kediyi kurtardı.

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelen ihbarın ardından kedinin kurtarıldığını belirterek, "Çamur içinde kalan kedi, temizlendikten sonra diğer yavrular ve annesinin yanına bırakıldı." dedi.

Kaynak: AA