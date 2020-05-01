Dere yatağına düşen ineği vatandaşlar kurtardı

HATAY'ın İskenderun ilçesindeki kırsalda dere yatağına düşen ineği vatandaşlar kurtardı.

HATAY'ın İskenderun ilçesindeki kırsalda dere yatağına düşen ineği vatandaşlar kurtardı.

Olay, Suçıkağı Mahallesi'nin kırsalında meydana geldi. Kırsalda otlayan inek, dere yatağına düştü. Mustafa Adıkutlu, sahibi olduğu ineği kurtarmak için belediye ve itfaiye ekipleriyle görüştüğünü ancak yardım alamadığını belirtti. Çevre sakinleri Adıkutlu'ya yardım ederek kendi imkanlarıyla ineği kurtarma çalışması başlattı. Dik yamaçta halat bağladıkları ineği 15 kişi yukarı çekmeye çalıştı. Vatandaşlar saatler süren çabalarının ardından ineği, düzlüğe çıkarmayı başardı.

Kaynak: DHA