Dere Yatağına Düşen 9 Yaşındaki Çocuk Boğuldu

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde yürürken dengesini kaybedip dere yatağındaki suya düşen 9 yaşındaki Muhammet Bilal Gülsümbül boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi Danacık Deresi'nde meydana geldi. Evine gittiği belirtilen Muhammet Bilal Gülsümbül, dere yatağı kenarındaki yolda yürürken dengesini kaybedip suya düştü. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan çocuk, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen minik Muhammet Bilal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Muhammet Bilal'in cesedi otopsi için Adana Adli Kurumu'na gönderildi. Muhammet Bilal'in annesi Şengül ve babası Yusuf Gülsümbül acı haberle yıkıldı.

- Gaziantep