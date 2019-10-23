Dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Yalova'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yalova'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kirazlı Sanayi Sitesi yolu üzerinde Irak uyruklu Yahya Abbas yönetimindeki 77 MA 0366 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Balaban Deresi'ne devrildi.
Kazayı görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirerek, sürücüyü araçtan çıkardı.
Hastaneye kaldırılan Abbas'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Otomobil, çekici aracılığıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.