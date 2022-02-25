DERE YAMACINDA MAHSUR KALAN KEDİ KEPÇEYLE KURTARILDI - Haberler
HABER SON DAKİKA GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DERE YAMACINDA MAHSUR KALAN KEDİ KEPÇEYLE KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde dere yamacında mahsur kalan yavru kedi, uzatılan iş makinesi kepçesine binen belediye görevlisince kurtarıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde dere yamacında mahsur kalan yavru Kedi, uzatılan iş makinesi kepçesine binen belediye görevlisince kurtarıldı. Beslenip, sokağa salınan kedinin kurtarma anları da cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlçede sağanak sonrası bir yavru Kedi, çıktığı Ağasar Deresi'nin yamacındaki alanda mahsur kaldı. Kedinin mahsur kaldığını fark edenlerin ihbarıyla harekete geçen ilçe belediyesi ekipleri, iş makinesiyle dereye girdi. Uzatılan kepçeye binen belediye görevlisi, yamaçta kayalık üzerine sığınan kediye ulaştı. Görevlinin kucağına alıp, kurtardığı yavru kedi beslendikten sonra sokağa bırakıldı. Kurtarma anları da cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde ekipler, hayvanseverlerin övgüsünü topladı.

DERE YAMACINDA MAHSUR KALAN KEDİ KEPÇEYLE KURTARILDI

DERE YAMACINDA MAHSUR KALAN KEDİ KEPÇEYLE KURTARILDI

DERE YAMACINDA MAHSUR KALAN KEDİ KEPÇEYLE KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Hisarcık, kedi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title