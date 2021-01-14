Dere ve nehirlerin yüzeyi buz tuttu

Ağrı'da donan dere ve nehirler Vatandaşların soğuğa karşı araçlarını naylonlarla sarması Yavru köpekler Ağrı'da etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi AĞRI - Ağrı'da etkili olan soğuk hava nedeniyle dere ve nehirlerin yüzeyi buz tuttu.