Dere ve nehirlerin yüzeyi buz tuttu
14.01.2021 12:26 | Son Güncelleme: 14.01.2021 12:31
Ağrı'da donan dere ve nehirler Vatandaşların soğuğa karşı araçlarını naylonlarla sarması Yavru köpekler Ağrı'da etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi AĞRI - Ağrı'da etkili olan soğuk hava nedeniyle dere ve nehirlerin yüzeyi buz tuttu.
Ağrı'da donan dere ve nehirler
Vatandaşların soğuğa karşı araçlarını naylonlarla sarması
Yavru köpekler Ağrı'da etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi
AĞRI - Ağrı'da etkili olan soğuk hava nedeniyle dere ve nehirlerin yüzeyi buz tuttu.
Vatandaşlar soğuğa karşı araçlarının üstünü naylonlarla örterek önlem aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez