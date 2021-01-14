Dere ve nehirlerin yüzeyi buz tuttu
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Dere ve nehirlerin yüzeyi buz tuttu

14.01.2021 12:26 | Son Güncelleme: 14.01.2021 12:31

Ağrı'da donan dere ve nehirler Vatandaşların soğuğa karşı araçlarını naylonlarla sarması Yavru köpekler Ağrı'da etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi AĞRI - Ağrı'da etkili olan soğuk hava nedeniyle dere ve nehirlerin yüzeyi buz tuttu.

Ağrı'da donan dere ve nehirler

Vatandaşların soğuğa karşı araçlarını naylonlarla sarması

Yavru köpekler Ağrı'da etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi

AĞRI - Ağrı'da etkili olan soğuk hava nedeniyle dere ve nehirlerin yüzeyi buz tuttu.

Vatandaşlar soğuğa karşı araçlarının üstünü naylonlarla örterek önlem aldı.

Dere ve nehirlerin yüzeyi buz tuttu
Dere ve nehirlerin yüzeyi buz tuttu
Dere ve nehirlerin yüzeyi buz tuttu
Dere ve nehirlerin yüzeyi buz tuttu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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