Dere temizlik çalışması Sarıçam'ı sevindirdi

07.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:13

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde il genelindeki dere temizliklerini sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında ekipler, Saruhanlı ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi'ndeki dere taşkın sorununa da müdahalede bulundular. Mahallede gerçekleştirilen 800 metrelik makineli temizlik işi sayesinde, dere yatağı içerisinde biriken yabancı maddeler uzaklaştırılarak suyun sağlıklı akışı sağlandı.

"Eskiden yağmur suları asfalta iniyordu"

Gerçekleştirilen çalışmanın mahalle halkını sevindirdiğini belirten Sarıçam Mahalle Muhtarı Osman Kabaklıoğlu, "Yağış olduğu zamanlarda sular dere yatağından taşıyor ve asfalta kadar iniyordu. Çevrede de mahalle sakinlerimizin evleri var. Bu yüzden evlerine, arazilerine doğru taşmalar oluyordu. Deremiz MASKİ tarafından güzel bir şekilde temizlendi. Yapılan çalışmadan memnunuz. Bütün ekiplere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler