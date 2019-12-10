Dere Temizlik Çalışmaları İle Taşkın Tehlikesi Ortadan Kalkıyor
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Dere Temizlik Çalışmaları İle Taşkın Tehlikesi Ortadan Kalkıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Musalar Yeniköy Mahallesi'nde dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.

10.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:08
Dere Temizlik Çalışmaları İle Taşkın Tehlikesi Ortadan Kalkıyor

(MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilçesine bağlı Musalar 'nde dere temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışma ile yağmurlu havalarda yaşanabilecek taşkın riski ortadan kaldırıldı. Çalışmaları MASKİ Turgutlu Şefi, Ramazan Tuğrul Kacar da yerinde takip etti.

"GÜZEL HİZMET"

Musalar Yeniköy Mahalle Muhtarı Yıldıray Aktaş, "Deremiz rüsubat ile dolduğu için yağışlı havalarda taşkın yaşanıyordu. MASKİ Genel Müdürlüğü, yaptığı temizlik çalışması ile taşkın riskini ortadan kaldırdı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Kaynak: Bültenler
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