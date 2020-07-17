Dere temizliği çalışmaları hız kesmiyor Hatay Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdikleri tespitlerin ardından dere yataklarında temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında dere yataklarında biriken ve kış aylarında su yollarının daralmasıyla taşkınlara sebebiyet verebilecek ot, çamur ve atıklar iş makineleri tarafından kaldırılıyor.

Aşırı yağışlarda taşkınlarının önlenmesi ve sel riskinin ortadan kaldırılması açısından büyük önem arz eden bölgelerde titiz çalışmalar gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Defne Tavla Mahallesi'nde dere temizliği çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, dere yataklarındaki temizlik çalışmalarına Hatay'ın 15 ilçesinde ara vermeden devam ettiklerini belirtti.

Kaynak: Bültenler