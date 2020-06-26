Dere temizliği çalışmaları devam ediyor
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Dere temizliği çalışmaları devam ediyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirilen tespitlerin ardından gerekli görülen dere yataklarında temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Dere temizliği çalışmaları devam ediyor
26.06.2020 12:42 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:21

Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında dere yataklarında biriken ve su yollarının daralmasıyla taşkınlara sebebiyet verebilecek katı malzemeler iş makineleri tarafından kaldırılıyor.

Defne ilçesine bağlı Subaşı, Samandağ ilçesine bağlı Mağracık ve Tekebaşı mahallelerinde dere temizliği çalışması gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri, görüntü kirliliğini ve oluşabilecek kötü kokuların önüne geçmiş oldu.

Kaynak: Bültenler

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