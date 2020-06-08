Dere temizliği çalışmaları devam ediyor Hatay Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdikleri tespitlerin ardından ihtiyaç duyulan dere yataklarında gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında dere yataklarında biriken ve kış aylarında su yollarının daralmasıyla taşkınlara sebebiyet verebilen ot, çamur ve atıklar iş makineleri tarafından kaldırılıyor.

Aşırı yağışlarda taşkınlarının önlenmesi ve sel riskinin ortadan kaldırılması açısından büyük önem arz eden bölgelerde titiz çalışmalar gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Arsuz Karahüseyinli Mahallesi'nde dere temizliği çalışmaları gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, dere yataklarındaki temizlik çalışmalarına Hatay'ın 15 ilçesinde devam ettiklerini belirtti.

Kaynak: Bültenler