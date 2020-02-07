Dere taştı yol nehre döndü
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Dere taştı yol nehre döndü

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bağlı Karsavuran Mahallesinde aşırı kar ve yağmur yağışından dolayı dere taşınca yol nehre döndü.

07.02.2020 11:17 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:17
Dere taştı yol nehre döndü

'nın ilçesinde bağlı Karsavuran Mahallesinde aşırı kar ve yağmur yağışından dolayı dere taşınca yol nehre döndü.


Karsavuran Mahallesinde dün başlayan aşırı yağışı nedeniyle dereler taştı. Derenin taşması sonucu yol nehre dönerken trafikte aksamalar meydana geldi. Sular çekilene kadar araçlar yoldan geçemedi. Elektriğin de kesildiği mahallede hayat felç oldu.


Aşırı yağış nedeniyle bazı vatandaşların ahırları da su altında kaldı. - ADANA

Kaynak: İHA
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