DERE TAŞTI, YAŞLI ADAM KAYBOLDU
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DERE TAŞTI, YAŞLI ADAM KAYBOLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde derenin taşması sonucu Sami Özkul'un (78) sel sularına kapıldığı ihbarı sonrası arama çalışması başlatıldı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde derenin taşması sonucu Sami Özkul'un (78) sel sularına kapıldığı ihbarı sonrası arama çalışması başlatıldı.

Akyazı'da yağmur yağışı etkili oldu. Akyazı Dedeler Mahallesi'nde şiddetli yağış sonrası dere taştı. Dere yatağının kenarında evi bulunan Sami Özkul'un dışarıda devrilen direkle uğraştığı sırada sulara kapıldığı iddia edildi. Sami Özkul'un kaybolması üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri geldi. Ekipler dere yatağı boyunca arama yaptı. Sami Özkul'u arama çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/AKYAZI (Sakarya), (DHA)

DERE TAŞTI, YAŞLI ADAM KAYBOLDU
DERE TAŞTI, YAŞLI ADAM KAYBOLDU
DERE TAŞTI, YAŞLI ADAM KAYBOLDU
DERE TAŞTI, YAŞLI ADAM KAYBOLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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