Dere taşması sonucu su basan evde mahsur kalan aile kurtarıldı
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Dere taşması sonucu su basan evde mahsur kalan aile kurtarıldı

Antalya'da derenin taşması sonucu su basan evde mahsur kalan 5 kişilik aileyi jandarma ekipleri kurtardı.

14.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:40
Dere taşması sonucu su basan evde mahsur kalan aile kurtarıldı

'da derenin taşması sonucu su basan evde mahsur kalan 5 kişilik aileyi ekipleri kurtardı.


Serik ilçesi Alacami Mahallesi Hacıhasanlar mevkiinde sağanak yağış nedeniyle Değirmenderesi'nin devamı olan Çakallık deresi taştı. Derenin taşması sonucu Ramazan Alice, Dudu Alice, Ahmet Alice, Gülsüm Nur Alice ve Türkan Alice evlerinde mahsur kaldı. İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, sel baskını nedeniyle eve zor şartlar altında olsa da ulaşarak mahsur kalan aileyi kurtardı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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