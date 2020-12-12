Dere taşması nedeniyle Söke-Milas kara yolu tek taraflı ulaşıma kapatıldı
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Dere taşması nedeniyle Söke-Milas kara yolu tek taraflı ulaşıma kapatıldı

12.12.2020 20:51 | Son Güncelleme: 12.12.2020 20:51
Dere taşması nedeniyle Söke-Milas kara yolu tek taraflı ulaşıma kapatıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde derenin taşması sonucu Söke-Milas kara yolu tek taraflı ulaşıma kapandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde derenin taşması sonucu Söke-Milas kara yolu tek taraflı ulaşıma kapandı.

İlçede gün boyu etkisini sürdüren sağanak dolayısıyla Yenidoğan Deresi taştı.

Derenin taşmasıyla yol, Milas yönüne ulaşıma kapandı. Sürücüler, Güllübahçe Mahallesi'ndeki alternatif yola yönlendirildi.

Yolda bir tır, sel suların getirdiği çamura saplandı.

Söke Kaymakamı Soner Zeybek bölgeye giderek incelemede bulundu.

Zeybek, akşam saatlerinde sağanağın etkili olduğunu belirterek, "DSİ ve Karayolları yetkililerine haber verdik. Tabii ciddi bir yağış oldu. Savuca ve Yenidoğan derelerinde taşmalar söz konusu. Umarım en kısa sürede hem yolu açmış oluruz hem de dereleri temizlemiş oluruz." dedi.

Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan Mümin Bulut da uzun bir aradan sonra ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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