Dere Taşkınları Sona Eriyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar'ın Sarıçalı Mahallesi'nde başlattığı ıslah çalışmasıyla aşırı yağışlarda mahallede yaşanan dere taşkınlarına son veriyor.



Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, il genelinde yürüttüğü dere ıslah çalışmaları sayesinde, taşkınların neden olduğu zararların önüne geçiyor. MASKİ, Akhisar ilçesine bağlı Sarıçalı Mahallesi'nde yaşanan taşkın sıkıntısına son vermek için çalışmalara başladı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen ıslah çalışmaları kapsamında 8 metre kutu menfez ve 15 metrelik ıslah sekisi inşa ediliyor. Menfez çalışması sayesinde araç geçişi sağlıklı hale getirilirken, ıslah sekisiyle de suyun akış hızı kontrol altına alınarak taşkınlar önlenecek.



Sarıçalı Mahalle Muhtarı Ünal Adeş, "Şiddetli yağmurlarda deremizden taşan sular köyümüzü basıyordu. Sonrasında da her yer çamur oluyordu. Traktörlerin arkasına taktığımız aletlerle çamur temizliyorduk. Cengiz Başkanımız mahallemizi ziyarete geldiğinde kendisine de durumu ilettik. Çalışmaların başlatılması için hemen talimatını verdi. Deremizin ıslahının yapılması için söz vermişti. Şimdi çalışmamız MASKİ tarafından yapılıyor. Sayesinde köyümüze 100 yıldır gelmeyen hizmetler geldi.Suyumuz içilebilir gibi değildi, arıtmamız yapıldı. 45 yıllık içme suyu borularımız her gün patlak çıkarıyordu, o da yenilendi. Yolumuza taşlarımız döşendi. Ne istediysek yaptılar. Cengiz Başkanımız olmasa bu hizmetler olmazdı. Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır. Halkımız da bu hizmetlerden çok memnun. Çünkü insanlar çalışanı, hizmet edeni görüyor" diye konuştu. - MANİSA