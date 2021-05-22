Dere taşınca tesisteki yavru alabalıklar telef oldu
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Dere taşınca tesisteki yavru alabalıklar telef oldu

Dere taşınca tesisteki yavru alabalıklar telef oldu
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Haberler | Güncel

HAKKARİ'de Sümbül Dağı'ndaki karların erimesi sonucu taşan dere üzerindeki tesiste yaklaşık 1 ton yavru alabalık telef oldu.

HAKKARİ'de Sümbül Dağı'ndaki karların erimesi sonucu taşan dere üzerindeki tesiste yaklaşık 1 ton yavru alabalık telef oldu. Tesis sahibi İdris Sofioğlu Çallı, zararlarını büyük olduğunu, yetkililerden yardım istediklerini söyledi.

Kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Depin deresi, 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'nın zirvesindeki karların erimesi ile birlikte taştı. Taşan dere, yılda ortalama 250 bin ton üretim yapan alabalık tesisine de zarar verdi. Tesis sahibi Çallı, derenin taşmasıyla birlikte tesisi besleyen suyun kesildiğini söyledi. Balıkların yaklaşık 10 saat susuz kaldığını belirten Çallı, bu nedenle yaklaşık 1 ton yavru alabalığın telef olduğunu belirterek, "Eriyen kardan dolayı sular yükseldi ve derenin taşmasına neden oldu. Her yıl benzer bir sorun yaşıyoruz. Bugün de yaklaşık bir ton balığımız telef oldu. Balıklar yenecek durumda değil. Sorunun giderilmesi için yaklaşık 350 metre uzunluğunda boru döşememiz lazım. Ama imkanımız olmadığı için yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi. 

 


Dere taşınca tesisteki yavru alabalıklar telef oldu
Dere taşınca tesisteki yavru alabalıklar telef oldu
Dere taşınca tesisteki yavru alabalıklar telef oldu
Dere taşınca tesisteki yavru alabalıklar telef oldu
Dere taşınca tesisteki yavru alabalıklar telef oldu
Dere taşınca tesisteki yavru alabalıklar telef oldu
Dere taşınca tesisteki yavru alabalıklar telef oldu
Dere taşınca tesisteki yavru alabalıklar telef oldu
Dere taşınca tesisteki yavru alabalıklar telef oldu
Dere taşınca tesisteki yavru alabalıklar telef oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan

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