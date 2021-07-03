Dere taşınca Sapanca-Kartepe yolu ulaşıma kapandı
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Dere taşınca Sapanca-Kartepe yolu ulaşıma kapandı

Dere taşınca Sapanca-Kartepe yolu ulaşıma kapandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Sapanca yolu, sağanak yağmur sonrası taşan dere sebebiyle ulaşıma kapandı.

- Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Sapanca yolu, sağanak yağmur sonrası taşan dere sebebiyle ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri, 3 saattir kapalı olan yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli'de saat 15.30 sıralarında başlayan sağanak yağış, kentin bir çok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağmur yağışında Kartepe Maşukiye merkez mezarlığı mevkinde bulunan bir derenin taşması sonucu Sapanca-Kartepe yolu ulaşıma kapandı. Derenin tıkanması neticesinde yaşanan taşkın sebebiyle trafiğe kapanan yolda belediye ekipleri çalışma başlattı.

(Cihan Atik - Fehime Kartal/ İHA)

Dere taşınca Sapanca-Kartepe yolu ulaşıma kapandı
Dere taşınca Sapanca-Kartepe yolu ulaşıma kapandı
Dere taşınca Sapanca-Kartepe yolu ulaşıma kapandı
Dere taşınca Sapanca-Kartepe yolu ulaşıma kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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