Dere Taşınca Mevsimlik İşçilerin Çadırlarını Su Bastı

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki sağanakta bir dere taşınca mevsimlik işçilerin çadırlarını su bastı.

İlçede dün başlayıp gece saatlerinde etkisini artıran sağanak yüzünden Cayvar Deresi taştı. Bu nedenle Şanlıurfa'dan fındık toplamak için ilçeye gelen mevsimlik işçilerin kaldıkları Cayvar Mahallesi'ndeki 25 çadır suyla doldu.

Aralarında çocukların da olduğu yaklaşık 150 kişinin kaldığı çadırlardaki eşyalar, Çarşamba Belediyesi ekiplerince yakındaki başka bir boş alana taşındı.

Belediye görevlileri mevsimlik işçiler için burada yeniden çadırlar kurmaya başladı.

Mevsimlik işçilerden Halil Demiral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dere taşınca çadırlarını su bastığını anlatarak, "Çadırlarımız su ile doldu. Akşam biz uyurken dere taşmış olsaydı, insanlar ölebilirdi." dedi.

Faysal Yılmaz ise "150 kişi burada yaşıyoruz. Derenin taşması ile bir anda su altında kaldık. Yataklarımız, erzaklarımız, her şeyimiz suda kaldı. Çok büyük bir mağduriyet yaşıyoruz, yetkililerin bize sahip çıkmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.