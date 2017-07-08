Dere Kıyısında Mahsur Kalan Yaralı Kurtarıldı

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, çıktığı yürüyüş sırasında 5 metre yükseklikten düşerek yaralanan 52 yaşındaki Atilla Kavaklı, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından kurtarıldı.



Olay, bugün saat 16.30 sıralarında, Yanıklar Mahallesi Yeşil Vadi'de meydana geldi. Dere kıyısında yürüyüşe çıkan Atilla Kavaklı, dengesini kaybedip 5 metre yükseklikten kayalık zemine düştü. Sol kol ve sırtında ezilme meydana gelen Kavaklı, derenin karşı kayısındaki yola ulaşamayacağını anlayınca cep telefonuyla 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Suyun debisinin yüksek olması nedeniyle bölgeye, sağlık ekipleri ile birlikte UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, derenin üzerine iple geçiş istasyonu kurdu. Kavaklı, oturduğu sedye ipe bağlanarak 8 metre genişliğindeki derenin karşı kıyısına taşındı.



30 dakikalık çalışmayla ambulansa ulaştırılan Kavaklı, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



- Muğla