Dere kenarındaki plakasız motosiklet polisi harekete geçirdi Dere kenarındaki plakasız motosiklet polisi harekete geçirdiADIYAMAN'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından plakasız motosiklet, dere kenarına atılmış şekilde bulundu.

Dere kenarındaki plakasız motosiklet polisi harekete geçirdi

ADIYAMAN'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından plakasız motosiklet, dere kenarına atılmış şekilde bulundu.

Alitaşı Mahallesi yakınlarından geçen bir derenin kenarında terk edilmiş motosikleti görenler, şüphelenerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri dere kenarındaki plakasız motosikletin çalıntı olup olmadığını incelemek üzere çekici ile otoparka götürdü.

Kaynak: DHA