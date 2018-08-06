Dere Kenarında Oturan Kadını Arkadaşının Vurduğu Ortaya Çıktı

Samsun'un Canik ilçesinde dere kenarında otururken av tüfeğiyle yaralanan kadını arkadaşının vurduğu ortaya çıktı.

200 Evler Mahallesi'nde, dere kenarında arkadaşlarıyla oturduğu sırada, av tüfeği ile vurulan Semanur A'nın (20) gözaltına alınan arkadaşları Erdal D. (22), Ramazan Ç. (19) ve Mehmet Ö'nün (22) İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosunda işlemleri tamamlandı.

Erdal D. ve Ramazan Ç. savcılık talimatıyla emniyetten, adliyeye sevk edilen Mehmet Ö. ise savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi.

Semanur A'yı av tüfeğiyle vurduğunu itiraf eden Mehmet Ö'nün, ifadesinde, "Arkadaşlarımla dere kenarında sohbet ederken el yapımı kırma tüfekten bozma tüfek bir anda patlayarak Semanur yaralandı. Daha sonra tüfeği bir çocukla gazeteye sararak gönderdim." dediği öğrenildi.

Arkadaşları Erdal D, Ramazan Ç. ve Mehmet Ö. ile 4 Ağustos'ta, dere kenarında oturan Semanur A, bu sırada kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen bir av tüfeği ile vurulmuş, yüzüne ve göğsüne isabet eden saçmalarla yaralanan Semanur A, arkadaşlarınca kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmış, hastaneye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, çelişkili ifadeler veren kadının arkadaşları Erdal D, Ramazan Ç. ve Mehmet Ö'yü gözaltına almıştı.