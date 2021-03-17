Dere kenarında mahsur kalan köpeğin imdadına belediye ekipleri yetişti
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Dere kenarında mahsur kalan köpeğin imdadına belediye ekipleri yetişti

17.03.2021 16:55 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:03
Dere kenarında mahsur kalan köpeğin imdadına belediye ekipleri yetişti

Samsun'un Yakakent ilçesinde dere kenarında mahsur kalan köpeğin imdadına belediye ekipleri yetişti.

Samsun'un Yakakent ilçesinde dere kenarında mahsur kalan köpeğin imdadına belediye ekipleri yetişti.

Merkeze bağlı Recep köy Fındıkçılar mevkisinde dere kenarında yaklaşık 20 gündür mahsur kaldığı tahmin edilen köpeği kurtarmak için belediye ekipleri seferber oldu. Yoğun kar yağışının ardından su debisinin yükselmesi sonucu mahsur kalan köpeği kurtarmak için seferber olan belediye ekipleri iş makinesiyle köpeği bulunduğu yerden aldı. Ekipler tarafından kurtarılan köpeğin, veteriner hekim tarafından kontrolü yapıldı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Köpek, kontrollerin ardından barınağa bırakıldı. - SAMSUN

Dere kenarında mahsur kalan köpeğin imdadına belediye ekipleri yetişti
Dere kenarında mahsur kalan köpeğin imdadına belediye ekipleri yetişti
Dere kenarında mahsur kalan köpeğin imdadına belediye ekipleri yetişti
Dere kenarında mahsur kalan köpeğin imdadına belediye ekipleri yetişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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