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Son dakika gündem: DERE KENARINDA EŞYALARI BULUNAN KAYIP KİŞİNİN ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre KÜÇÜKÇEKMECE'de 4 Eylül tarihinde esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan 24 yaşındaki Ahmet Çetin'i son gören kişi olarak bir televizyon kanalına çıkarak konuşan arkadaşı Murat K. çelişkili ifadelerinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de 4 Eylül tarihinde esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan 24 yaşındaki Ahmet Çetin'i son gören kişi olarak bir televizyon kanalına çıkarak konuşan arkadaşı Murat K. çelişkili ifadelerinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifade veren Murat K. arkadaşının soyunarak dereye atladığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kayıp Ahmet Çetin'in eşyaları dere kenarına atılmış bir halde bulunmuştu.

Küçükçekmece'de polise başvuran Ahmet Çetin'in akrabaları 24 yaşındaki gencin 4 Eylül gününden beri kayıp olduğunu, öldürülmüş olabileceğini söyleyerek müracaatta bulundu. Kayıp müracaatı üzerine Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma açıldı. Bu arada kayıp gencin eşyaları Küçükçekmece, Hasanoğlu Deresine atılmış bir halde bulundu.

Polis olayla ilgili geniş çaplı operasyon başlatırken, Ahmet Çetin'in kaybolduğu gün son gören kişi olan arkadaşı Murat K., bir televizyon kanalına bağlanarak olayla ilgili bilgi verdi. Ancak çelişkili ifadeler veren olayı her seferinde başka şekilde anlattığı tespit edilen Murat K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gayrettepe'de bulunan Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine getirilen Murat K. kaybolan Ahmet Çetin'le ilgili sorgulandı. Şüpheli Murat K. poliste verdiği ifadesinde arkadaşıyla birlikte içki içtiklerini, Ahmet Çetin'in bir anda yerinden kalkarak soyunduğunu ve ardından dereye atladığını iddia etti. Murat K., Ahmet Çetin'in ailesinden çekindiği için olayı kimseye anlatmadığını söylediği öğrenildi.

Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü söylediler.

Son dakika gündem: DERE KENARINDA EŞYALARI BULUNAN KAYIP KİŞİNİN ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Son dakika gündem: DERE KENARINDA EŞYALARI BULUNAN KAYIP KİŞİNİN ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Son dakika gündem: DERE KENARINDA EŞYALARI BULUNAN KAYIP KİŞİNİN ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI
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Haber: Son dakika gündem: DERE KENARINDA EŞYALARI BULUNAN KAYIP KİŞİNİN ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI - Haberler
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