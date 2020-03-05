Dere kenarında ceset bulundu
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Dere kenarında ceset bulundu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde dere kenarında bir erkek cesedi bulundu.

05.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:46
Dere kenarında ceset bulundu

'in ilçesinde dere kenarında bir erkek cesedi bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Akçay Mahallesinde dere kenarında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden polis ve 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde şahsın öldüğü belirlendi. Mehmet Parlak'ın (56) dere kenarındaki bir teknede tek başına yaşadığı öğrenildi. Parlak'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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