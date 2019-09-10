Dere kenarında 34 kilo eroin ele geçirildi
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Akpınar köyü Duranlar mezrasında dere yatağında yapılan aramalarda 34 kilo eroin ele geçirildi.
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Akpınar köyü Duranlar mezrasında dere yatağında yapılan aramalarda 34 kilo eroin ele geçirildi.
Hakkari Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova'ya bağlı Akpınar köyü Duran mezrasında arama yaptı. Narkotik köpeklerinin yardımıyla arazide yapılan aramalarda dere kenarına bırakılmış 34 kilo eroin ele geçirilirken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.