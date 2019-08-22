Dere ıslahı projesi çalışmaları başladı

Dere ıslahı projesi çalışmaları başladı

Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı hemşerimiz Mustafa Aksu'nun talimatıyla DSİ Bölge Müdürlüğünün Develi merkezinde bulunan dere için ıslah çalışmalarına başlandı.

22.08.2019 13:55
Dere ıslahı projesi çalışmaları başladı

Yapılacak çalışmanın Develi'nin çehresine güzellik katacağını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Yapılacak çalışmalar kapsamında deforme olmuş zemin yeniden betonla kaplandıktan sonra duvar ve korkuluklar da yapılacaktır. Develimize yakışır bir görünüme kazanacak olan dere yatağı ıslah çalışmalarının şimdiden Develimize hayırlı olmasını diliyorum" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: Bültenler
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