Dere içinde mahsur kalan vatandaşı böyle kurtardılar
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Dere içinde mahsur kalan vatandaşı böyle kurtardılar

Dere içinde mahsur kalan vatandaşı böyle kurtardılar Giresun'da selin en etkili olduğu yerler arasında yer alan Yağlıdere ilçesinde dere yatağına otomobili ile düşen şahıs uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı.

24.08.2020 18:43 | Son Güncelleme: 24.08.2020 18:47

Dere içinde mahsur kalan vatandaşı böyle kurtardılar

GİRESUN - Giresun'da selin en etkili olduğu yerler arasında yer alan Yağlıdere ilçesinde dere yatağına otomobili ile düşen şahıs uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yağlıdere-Espiye ilçe sınırı Kaşdibi Köprüsü'nün ayağında dereye otomobili ile düşen bir kişi jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi. Şahsı kurtarmak için UMKE ekiplerine bilgi verildi. Harekete geçen ekipten bir personel şahsın yanına inerek şahsı iple bağladı. Diğer ekip üyeleri de şahsı uzun uğraşlar sonrasında köprünün üstüne halatla çekmeyi başardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dere içinde mahsur kalan vatandaşı böyle kurtardılar

Kaynak: İHA

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