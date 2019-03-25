Dere İçerisinde Ölü Bulundu
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Dere İçerisinde Ölü Bulundu

Samsun'da yaşlı bir adam dere içinde ölü olarak bulundu.

Dere İçerisinde Ölü Bulundu

Samsun'da yaşlı bir adam dere içinde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Havza ilçesinin Dereköy Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alzaymır hastası olduğu öğrenilen 6 çocuk babası Asım Tokur (78) evinde ayrılarak dere kenarına gitti. Eşinden haber alamayınca kontrol etmek için peşinden giden Hatice Tokur, eşini dere içinde buldu. Yaşlı kadın kocasının cesedini sudan çıkartırken olay jandarmaya bildirildi. Asım Tokur'un ölümü şüpheli bulundu ve savcı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Asım Tokur'un kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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