Dere Boyundaki Demir Korkuluklar Çalındı

Kilis'te dere boyundaki demir korkuluklar kimliği belirsiz hırsızlar tarafından çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Kilis'in kuzeyinden gelen sel sularını toplamak için 2016 yılı sonunda yapımı tamamlanan 3 bin 200 metre uzunluğundaki Ali Fakı Kuşaklama Kanalının etrafında bulunan demir korkulukların bir bölümü, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Olay sonrası zabıta ekiplerine ihbarda bulunuldu. Daha sonra harekete geçen polis, korkulukları çalan şahısların kimliklerini tespit etmek için çalışma başlattı.

Sulama kanalının herhangi bir tehlikeye karşı demir korkulukla çevrildiğini belirten Belediye Başkanı Hasan Kara, "Bize ihbarda bulunan duyarlı vatandaşımıza teşekkür ediyoruz. Lütfen yapılan hizmetlere sahip çıkalım bunlar Belediyemizin malı değil, siz vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak için yapılan hizmetlerdir" diye konuştu. - KİLİS