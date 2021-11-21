DERE, ATIK SULAR NEDENİYLE RENK DEĞİŞTİRİP KÖPÜRDÜ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DERE, ATIK SULAR NEDENİYLE RENK DEĞİŞTİRİP KÖPÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, İzmit Körfezi'ne dökülen Dilderesi, köpürüp renk değiştirdi.

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, İzmit Körfezi'ne dökülen Dilderesi, köpürüp renk değiştirdi. Deredeki kirliliğe fabrikaların atık sularının neden olduğu öne sürüldü.

Dilovası'ndaki Dilderesi'nde fabrikaların atık suları nedeniyle kirlilik oluştu. Atık suların döküldüğü bölgede renk değişimi yaşanırken, bazı noktalar ise köpürdü. Zaman zaman bu durumun yaşandığını belirten vatandaşlar, kirliliğe neden olan kuruluşun tespit edilmesi için yetkilerden yardım istedi.

DERE, ATIK SULAR NEDENİYLE RENK DEĞİŞTİRİP KÖPÜRDÜ

DERE, ATIK SULAR NEDENİYLE RENK DEĞİŞTİRİP KÖPÜRDÜ

DERE, ATIK SULAR NEDENİYLE RENK DEĞİŞTİRİP KÖPÜRDÜ

Dere, atık sular nedeniyle renk değiştirip köpürdü

Dere, atık sular nedeniyle renk değiştirip köpürdü

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title