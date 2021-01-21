Derby'nin "Yakışır" modifiye otomobil kampanyasının kazananı belli oldu

Tıraş bıçağı markası Derby'nin, sevilen ürünü Derby Samurai kullanıcıları için bu yıl ikincisini düzenlediği "Yakışır" kampanyası sonuçlandı.

Yıldız Holding'den yapılan açıklamaya göre, takipçilerin yorumları doğrultusunda seçilen 2012 Model Golf 7 otomobil, YouTube fenomeni Doğan Kabak tarafından modifiye edildi ve yapılan çekiliş sonucu bu özel otomobili Derby kullanıcısı Orhan Havabilen kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Derby Tıraş Bıçakları Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Ticaret Direktörü Serhat İkiz, şunları kaydetti:

"Doğan Kabak ile başladığımız 'Yakışır' kampanyamız, geçen yıl olduğu gibi bu sene de yoğun ilgi gördü. Katılımcı sayısı geçen yıla göre yüzde 32 arttı. Kampanya, özellikle gençlerin rağbetiyle geniş kitlelere yayıldı. Kampanya boyunca sadece kendi sosyal medya ve YouTube hesaplarımızda 30 milyon erişime ulaştık. Hediye ettiğimiz araç, Doğan Kabak'ın modifiye imzasıyla iki kat değer kazandı. Bu özel aracın, 'Yakışır' kampanyasını kazanan Orhan Havabilen'e hayırlı olmasını dileriz. 2019'da ilkini gerçekleştirdiğimiz bu kampanyayı tüketicilerimizin yoğun talebi üzerine bu yıl da gerçekleştirdik. Artık bir Derby geleneği haline gelen kampanyamıza 2021 yılında da devam etmeyi planlıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz