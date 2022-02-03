Derby "Kampanyanın Hası" ile modifiye 'Mini F56 Cooper' hediye etti

Derby tarafından düzenlenen ve bu yıl 3'üncü kez gerçekleştirilen "Kampanyanın Hası" kampanyasıyla Doğan Kabak'ın modifiye ettiği 2014 model Mini F56 Cooper marka araç yeni sahibini buldu.

Türkiye'de üretilen tek tıraş bıçağı markası Derby'nin 3 yıldır düzenlediği ve otomobil meraklılarının büyük ilgiyle takip ettiği "Kampanyanın Hası" kampanyası sonuçlandı. Derby'nin büyük ilgi uyandıran kampanyasında YouTube fenomeni Doğan Kabak'ın modifiye ettiği 2014 model Mini F56 Cooper marka araç, yapılan çekilişle Derby kullanıcısı Murat Aslan'a armağan edildi.

"KAMPANYAMIZ YÖNELİK İLGİ BİZLERİ SON DERECE MUTLU ETTİ"

Derby Tıraş Bıçakları Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Ticaret Direktörü Serhat İkiz kampanyayla ilgili şunları söyledi:

"Kampanyanın Hası, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi gördü. Otomobil meraklılarının çok yakından tanıdığı bir isim olan Doğan Kabak, kampanya boyunca Derby kullanıcılarının istekleri doğrultusunda Mini F56 Cooper'ı modifiye ederek, araca benzersiz bir görünüm kazandırdı. Tüketicilerimizin de kampanyamıza olan ilgisi bizleri son derece mutlu etti. Kampanya süresince sadece kendi sosyal medya ve YouTube hesaplarımızda üç milyonun üzerinde erişime ulaştık. Kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz."

Demirören Haber Ajansı - Güncel